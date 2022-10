Kluczowa decyzja w Apatorze Toruń. To on zastąpi Roberta Lamberta?

To może być najważniejsza decyzja w Toruniu w sezonie transferowym. Do tej pory Apator miał potężny atut na pozycji U-24 w postaci Roberta Lamberta, ale w przyszłym roku Brytyjczyk kończy 25 lat i przechodzi do kategorii seniorów. Od kilkunastu tygodni torunianie rozglądali się za godnym zastępstwem.

Jeszcze niedawno kandydatem numer jeden był Czech Jan Kvech z I-ligowego Falubazu, potem pojawiło się nazwisko Amerykanina Luke'a Beckera. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowym żużlowcem Apatora zostanie wkrótce Wiktor Lampart, aktualny drużynowy mistrz Polski z Motorem Lublin.

Jakie są plusy takiego wyboru? Z pewnością poważnym atutem były występy juniora na Motoarenie. W tym sezonie Lampart zdobył 13+3 pkt w dwóch meczach Motoru w Toruniu, a wcześniejsze występy były nawet bardziej imponujące: 11+1 w 2021 roku, a dwa lata wcześniej 8 pkt w czterech startach.