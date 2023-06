Kobieta w Bydgoszczy śmiertelnie ugodziła partnera nożem. Sąd ją uniewinnił

Twierdziła, że się broniła

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanej aresztu na trzy miesiące. Na początku sierpnia sędzia przychylił się do żądania zastosowania względem kobiety takiego środka zapobiegawczego. Prokuratura nie udzielała dalszych informacji zaznaczając, że ma na względzie dobro postępowania.

Śmierć na Pestalozziego

To nie jedyny przypadek w ciągu ostatniego roku, kiedy w Bydgoszczy doszło do śmierci cudzoziemca w wyniku zajścia z użyciem noża. 7 lutego 2023 roku Stanislav Ch., były mąż Yany Ch., wszedł do mieszkania przy ulicy Pestalozziego tuż przed powrotem do domu Mykoli F. - jej ówczesnego partnera. Wewnątrz zaatakował pięściami Mykolę F., który oddał mu cios, również uderzając go pięścią. Po tym napastnik wyjął nóż, który musiał mieć wcześniej przy sobie i zaczął nim zadawać ciosy pokrzywdzonemu.