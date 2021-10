Kolejna edycja akcji społecznej Siła KobieTY! Zobacz zdjęcia 12 wyjątkowych kobiet!

Zobacz wystawy w czterech miastach naszego regionu!

Pamiętaj o profilaktyce zdrowotnej!

Według badań z ubiegłego roku fundacji Kwiat Kobiecości:

• 62 proc. kobiet odwiedza ginekologa co najmniej raz w roku;

• 41 proc. co najmniej raz w roku wykonuje cytologię;

• 37 proc. raz na rok wykonuje USG dopochwowe

• 18 proc. raz na rok wykonuje USG jamy brzusznej;

• 22 proc. raz na rok wykonuje USG piersi;

• 7 proc. raz w roku wykonuje test na HPV.

I choć świadomość dostępności i znaczenia badań profilaktycznych rośnie, nadal wiele Polek rezygnuje z regularnych wizyt u lekarza. Dlaczego tak jest?

Najczęstsza przyczyna to strach. Aż 65 procent kobiet deklaruje, że z powodu lęku przed wykryciem choroby, unika badań.

Nie powinno tak być. To właśnie badania profilaktyczne ratują życie. Dzięki wcześnie wykrytej chorobie, możliwe jest efektywne leczenie, które pozwala na powrót do zdrowia. Dzieje się tak w przypadku każdego rodzaju nowotworu kobiecego.

Nie czekaj! Umów się do lekarza już dziś. Masz prawo do bezpłatnych badań ginekologicznych – korzystaj z tego.