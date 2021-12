Kolejne wyzwanie dla Ryszarda Hoppe. Wiedzy i zapału mu nie brakuje

70-letni Hoppe to bardzo doświadczony szkoleniowiec. Karierę trenerską rozpoczynał jako 19-latek w bydgoskiej Astorii. To będzie jego trzecia „przygoda” z polskim kajakarzami. Za pierwszym razem, od 1997 roku do IO w Sydney, współpracował z trenerem Michałem Brzuchalskim. W 2001 roku przejął kadrę samodzielnie i prowadził do IO w Atenach. W 2018 roku, po 13-letniej pracy z kadrą Portugalii, którą wyprowadził na światowe wyżyny, wrócił do kraju i z trenerem Mariuszem Słowińskim przez pewien czas zajmował się kajakarzami. W ostatnich trzech latach wspierał radą i doświadczeniem trenera Mariusza Szałkowskiego, odpowiedzialnego za kadrę kanadyjkarek.