Kolejni seniorzy zostali zwolnieni z płacenia abonamentu RTV. Sprawdź swoją emeryturę

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku kwota dająca zwolnienie z opłat abonamentowych wynosiła 2831,27 zł brutto, a więc była o niemal 350 zł brutto niższa. Po tegorocznej waloryzacji warto zatem zajrzeć do swojej decyzji i sprawdzić, czy należy się nam ulga. Jeśli się na nią załapiemy, to formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV można załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym.

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wyjaśniają, że zwolnienie od opłat przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury. Wysokość emerytury brutto nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło i wynosiło 6346,15 zł brutto. Oznacza to, że 50 proc. tego wynagrodzenia wynosi 3173,08 zł zł brutto.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV

Za RTV nie muszą płacić m.in. osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy. Zwolnieni z opłat są też pobierający świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny oraz zasiłek dla opiekuna określony w Ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.