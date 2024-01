Kolejny grudziądzki spichlerz przejdzie remont. Za ok. 13,6 mln zł powstanie Muzealne Centrum Edukacyjne

Spichlerz nr 37 w Grudziądzu do remontu

Powstaną sale do prowadzenia warsztatów i wykładów

Pomieszczenia w spichlerzu 37 przygotowane zostaną na potrzeby Muzeum w Grudziądzu . W budynku tym powstać mają sale do prowadzenia m.in. warsztatów dla dzieci i młodzieży, których placówce brakuje, mimo że często organizuje takie zajęcia.

Zgodnie z głównym założeniem zagospodarowania spichlerza, na każdej kondygnacji powstać mają pomieszczenia do prowadzenia zajęć z innej dziedziny:

To będzie inwestycja za około 13,6 mln zł. Większość to unijne dofinansowanie

Spichlerz nr 37 z sąsiednimi budynkami zajętymi przez muzeum „Flis” połączony ma zostać tarasami, które są planowane u podnóża spichlerzy po stronie Wisły. Pisaliśmy: Tak wyglądać będzie wejście do spichlerzy, m.in. Muzeum Flis, od strony Wisły.

Dzięki tej inwestycji muzeum będzie w stanie organizować zajęcia warsztatowe dla większych grup.

Cała inwestycja ma szacunkowo kosztować ok. 3,1 mln euro (ok. 13,6 mln zł), a zostanie dofinansowana z funduszy unijnych kwotą ok. 2,1 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądza.

Trwający już przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej ma zostać rozstrzygnięty jeszcze w styczniu. Kolejnym krokiem będzie przetarg na wykonanie prac budowlanych.