Kolejny termin przesunięty. Roboty na drodze wojewódzkiej nr 265 w Kowalu zakończą się dopiero wiosną

Prace elektroenergetyczne zakończyły się w czerwcu. Z kolei, jak poinformował nas Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, przy drogach wykonawcy udało się zrealizować około 75 procent zakresu prac. Skończone w warstwie ścieralnej, czyli docelowej są ulice w Brześciu Kujawskim, przejazd w Gołaszewie oraz odcinek ul. Tylickiego od granicy miasta Kowala do drogi krajowej nr 91.

Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku rozpoczęta!

- Ze względu na dodatkowe kolizje z infrastrukturą podziemną, wykonawca potrzebuje nieco więcej czasu na dokończenie prac na krótkim odcinku ul. Tylickiego pomiędzy obwodnicą i centrum miasta, to jest około 600 metrów - informuje Michał Sitarek. I zapewnia, że te prace są na półmetku. - Wykonawca będzie prowadził prace bez zimowej przerwy, ale część robót wymaga dodatnich temperatur i braku opadów m.in. układanie masy, oznakowanie poziome - dodaje rzecznik prasowy. - Dlatego w jego ocenie zakończenie zadania wraz z robotami wykończeniowymi możliwe będzie wczesną wiosną.

Zgodnie z umową zakończyła się przebudowa 7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Baruchowa do granicy województwa. Prace obejmowały ułożenie nowych warstw nawierzchni i wzmocnienie jezdni. Przebudowane zostały zatoki autobusowe, rowy odwadniające, zjazdy na posesje i do pól uprawnych. Trasa zyskała utwardzone pobocza i oznakowanie. Zadanie wykonała firma Drogomex za 7,8 mln zł.