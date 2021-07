Koło gospodyń wiejskich będzie mogło zarejestrować się przez internet. Prezydent podpisał zmiany w ustawie

Nowelizacja przenosi kompetencje w zakresie pomocy finansowej udzielanej z budżetu państwa kołom gospodyń wiejskich, z ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Określono jednocześnie ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej, której źródłem są dotacje celowe udzielane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi ARiMR.

W nowej ustawie dookreślono przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do Krajowego Rejestru KGW miały wybrany zarząd. Natomiast w przypadku kół, które w chwili składania wniosku o wpis nie posiadają wybranych organów – określono termin na dokonanie tego wyboru w okresie 3 miesięcy od dnia rejestracji. Wprowadzono również 30-dniowy termin na zgłaszanie przez KGW zmian danych wskazanych we wniosku o wpis koła do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.