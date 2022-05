Koło Gospodyń Wiejskich w Sokołowie na podium w prestiżowym konkursie

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokołowie odniosło spory sukces w wojewódzkim Konkursie dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tegoroczne zmagania to druga edycja rywalizacji.

- Nasze Koło trzyma fason i jak w roku ubiegłym zostałyśmy docenione za naszą pracę i działania, otrzymałyśmy III miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dziękujemy za uznanie! - informuje KGW w Sokołowie.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP został zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Najlepsze w naszym województwie okazało się Koło Gospodyń Wiejskich w Czemlewie.

- Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen. To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Bardzo za to dziękuję - zaznacza Agata Kornhauser–Duda.