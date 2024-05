Komunia, wesele, Dzień Matki, Dzień Dziecka 2024. Oto, co najczęściej dajemy w... kopercie!

Komunijne prezenty okazją do nauki oszczędzania?

– Przysłowiowe „pieniądze z komunii” od dawna są obiektem żartów, ale to temat, do którego warto podejść bardzo poważnie – podkreśla Karolina Łuczak. – Dla wielu dzieci to pierwsza okazja do samodzielnego rozporządzania większym budżetem. Rodzice powinni wykorzystać tę sytuację, by przekazać dzieciom podstawowe zasady odpowiedzialnych finansów. Zarządzania pieniędzmi najlepiej uczy się w praktyce, a wspólne przygotowanie planu wydatków, wyznaczenie kwot na codzienne przyjemności i długoterminowe oszczędzanie, może być świetna zabawą – dodaje.