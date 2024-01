To koniec programu "Bezpieczny kredyt 2 procent"? Banki nie przyjmują wniosków

Jednak pula pieniędzy przeznaczonych na dopłaty jest ograniczona. Dlatego niektóre banki - jak PKOBP, Santander czy BOŚ - już w grudniu zeszłego roku, wstrzymały przyjmowanie nowych wniosków o udzielenie kredytu z rządowym wsparciem.

Tymczasem 1 stycznia tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu dopłat, opublikował komunikat o wstrzymaniu od 2 stycznia przyjmowania wniosków we wszystkich bankach.

Łączna wysokość wprowadzonych do systemu ewidencji dopłat prognozowanych rocznych kwot dopłat do rat do wypłaty w roku bieżącym (2024) osiągnęła 90 proc. kwoty stanowiącej równowartość środków przewidzianych w ustawie budżetowej na ten rok do przekazania do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na wypłaty dopłat do rat - czytamy w komunikacie BGK.