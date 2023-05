Koniec z zagrożeniem epidemicznym? Liczba zachorowań spada. Najbardziej w Kujawsko-Pomorskiem

Trzy lata z epidemią

W marcu minęły trzy lata od ogłoszenia przez WHO, że wybuch epidemii COVID-19 ma charakter pandemii. Odpowiedzią na to był ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego od 14 do 20 marca 2020. Już 20 marca 2020 roku zastąpił go stan epidemii – aż do maja 2022. Od 16 maja 2022 roku do teraz ponownie obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.

Tymczasem, według danych z połowy kwietnia, średnia dzienna liczba zakażeń SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców dla całego kraju wynosiła 1,7. W porównaniu z tygodniem poprzedzającym zaobserwowano spadek liczby zakażeń dla kraju, który wyniósł średnio – 25 proc. Największy spadek zachorowań wystąpił w województwie łódzkim i kujawsko-pomorskim (-36proc.), a najmniejszy w województwie podkarpackim (-8 proc.). Za to w województwie lubuskim wystąpił wzrost liczby zachorowań – o 15 proc.