Kontrole NIK w urzędach. Stwierdzono wiele nieprawidłowości! Na liście Szubin i Białe Błota

- Doszło do stanowczo zbyt wielu przypadków naruszeń dyscypliny finansów publicznych – uważa NIK.

Brak procedur i rzetelności

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika m.in., że żadna jednostka nie opracowała procedur dotyczących zlecania usług doradczych i eksperckich. W pięciu jednostkach rejestry prowadzono nierzetelnie. W wielu samorządach nie weryfikowano zasadności zlecanych usług. W co trzecim skontrolowanym urzędzie doszło do nieprawidłowego wypłacania wynagrodzeń. W co piątym stwierdzono nierzetelne powierzanie dodatkowych zadań urzędnikom.

Kontrole NIK prowadziła w pięciu województwach. Na Kujawach i Pomorzy kontrolerzy pojawili się m.in. w urzędach gmin w Szubinie i Białych Błotach. Co stwierdzono?