Kontrowersje wokół wystąpienia lekarki z Golubia-Dobrzynia w sprawie szczepień. „Jestem przeciwna podawaniu tego preparatu dzieciom"

Dr n. med. Izabela Pałgan na imprezie założycielskiej PJJ została przedstawiona jako pediatra, hematolog, onkolog, ordynator Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

- Jako pediatra pracuję od dwudziestu kilku lat z dziećmi. Jestem zdruzgotana tym, co dzieje się obecnie w naszym kraju. Od półtora roku pandemii, na moim oddziale pediatrycznym dziecko chore na Covid-19 było jedno – powiedziała ordynator oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Pani doktor dodała, że dzieci chorujące na Covid-19, w innych szpitalach, większych, wojewódzkich czy w szpitalu zakaźnym, bywają. Zaznaczyła jednak, że „dzieci chorują, ale bardzo łagodnie i bardzo rzadko”.

I już tu pojawiają się pierwsze kontrowersje. "Rzadko” nie oznacza, że wcale. Co więcej nie wszyscy chorują łagodnie - są przypadki ciężkiego przebiegu choroby u najmłodszych, a nawet śmiertelnego jej finału. Brytyjscy naukowcy obliczyli, na podstawie rocznych danych, że śmiertelność na COVID-19 wśród dzieci i młodzieży jest na poziomie dwóch przypadków na milion. W naszym kraju słychać głosy lekarzy o wzroście liczby hospitalizowanych dzieci. Są to większości pacjenci niezaszczepieni. Szczepienia dzieci są też bardzo ważne, by minimalizować liczbę zakażeń. Badania przeprowadzone w Korei Południowej pokazują, że dzieci powyżej 10. roku życia są równie "skuteczne" w roznoszeniu koronawirusa jak osoby dorosłe.