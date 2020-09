Koronawirus w DPS-ach Kamieniu Krajeńskim i Suchorączku, kwarantanna w szkole w Wałdowie. Jak funkcjonują placówki?

- Co tydzień jedna czwarta pracowników ma wykonywane rutynowe badania w kierunku koronawirusa. W DPS-ie w Kamieniu było to 11 osób. U dwóch testy pokazały wynik dodatni. W Suchorączku pozytywny wynik miała jedna osoba, która na szczęście nie była w pracy od 19 sierpnia. Zatem ta placówka funkcjonuje normalnie – poinformował na wczorajszej konferencji wicestarosta sępoleński Andrzej Marach.

- Polega to na tym, że 17 pracowników, którzy pracowali w środę, zostało objętych izolacją i obecnie mieszkają w DPS-ie. Tam wykonują swoje obowiązki 24 godziny na dobę. Kolejnych 18 pracowników skierowano na kwarantannę domową. Dyrektor placówki poinformował nas, że wszyscy czują się dobrze, zarówno pracownicy, jak i pensjonariusze – powiedział wicestarosta.

Od wszystkich pracowników zostały już pobrane wymazy. Wicestarosta nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy pensjonariusze też zostaną przebadani. Nie wiedziała tego nawet inspektor sanepidu, w związku ze zmianą przepisów o kwarantannie i testach wobec osób bezobjawowych. - Co, jeśli okaże się, że tych zakażeń będzie więcej? Czy pensjonariusze będą mieli zapewnioną opiekę? - zapytaliśmy Andrzeja Maracha. - Nie wiem, ale jestem optymistą – odpowiedział.

Uczniowie i nauczyciele SP w Wałdowie na kwarantannie

W związku z zakażeniami w DPS-ach sanepid podjął intensywne działania, by dotrzeć do wszystkich osób, które miały kontakt z chorymi. Ten krąg sięga ponad 230 osób. Okazuje się, że kwarantanną zostali również objęci uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wałdowie w gminie Sępólno, ponieważ dziecko zakażonej pracownicy pojawiło się we wtorek i środę w placówce.