Koronowo. Awantury o nagrody ciąg dalszy. Który z burmistrzów hojniejszy?

Zaznacza przy tym, że w 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 1.680 zł, zatem nagrody odpowiadały równowartości przynajmniej 13 wynagrodzeń minimalnych. Obecne nagrody nie przekraczają równowartości 4,6 wynagrodzenia minimalnego wynoszącego w 2020 r. 2600 zł.

Policzyliśmy. Nie 4,6 a dla prostego rachunku 5 krotność 2600 zł, wyszło 13 tys. zł. A nagroda przyznana dyrektor M-GOK to 17 tys. zł.

- Podtrzymuję to co powiedziałem. Nigdy nie przyznałem dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy jednorazowo nagrody wyższej niż jedna pensja. Pracownicy zarządzający dostawali maksymalnie 15 tys. zł. – podkreśla Stanisław Gliszczyński. - W ciągu roku pracownicy byli nagradzani z różnych okazji. Być może, że jak zliczy się wszystkie kwoty, to będą sumy większe. Jakie? Nie pamiętam, dotyczy to roku 2014. Burmistrz Mikołajewski wskazuje skarbnika i zastępcę burmistrza. To kadra zarządzająca, której odpowiedzialność jest większa niż dyrektorów jednostek. Ale jeśli mamy zliczać wszystkie nagrody to tylko w grudniu 2020 r. wiceburmistrz Sławomir Marszelski otrzymał łącznie ponad 20 tys. zł nagród.