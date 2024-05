Kosma Złotowski o pakcie migracyjnym: - Tylko chwilowo ulżymy Włochom, Grekom czy Hiszpanom

Tusk: - Polska nie przyjmie z tytułu paktu migracyjnego żadnych migrantów

Polska ma przynajmniej początkowo być na nieco innych zasadach. - Polska nie przyjmie z tytułu paktu migracyjnego żadnych migrantów - zapewnił we wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk. Dodał, że Polska przyjęła setki tys. migrantów w związku z wojną rosyjsko-ukraińską oraz dziesiątki tys. migrantów z Białorusi.

Uruchomienie mechanizmu tzw. dobrowolnej solidarności - zapisane w rozporządzeniu ws. zarządzania migracją i azylem - będzie oznaczać rozlokowanie co roku co najmniej 30 tys. osób. Kraje członkowskie będą mogły alternatywnie zapłacić 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wziąć udział w operacjach na granicach zewnętrznych Unii.

Kosma Złotowski: - Pakiet nie rozwiązuje problemu migracji

Politycy bliżej prawej strony mają jednak obawy, że z biegiem czasu podejście Unii Europejskiej do obecnych ustaleń w sprawie Polski zostanie zmienione. Ponadto Kosma Złotowski ma uwagi co do obecnego planu.