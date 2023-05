Kosmiczny Paszport Turystyczny 2023 poprowadzi nas przez Kujawy i Pomorze śladami Kopernika

W Konstelacjach Dobrych Miejsc, w Roku Mikołaja Kopernika, będziemy podążać śladami wyjątkowego człowieka i genialnego astronoma, który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię!”.

Kosmiczny Paszport Turystyczny zaprowadzi nas do miejsc, w których mieszkał, które odwiedzał i tych, które w jego epoce pełniły ważną rolę. K-POT Aplikacja dedykowana Kosmicznemu Paszportowi to nawigacja po Szlaku Kopernikowskim na Kujawach i Pomorzu. To zaproszenie w podróż przez wieki i zachęta do spoglądanie w magiczną otchłań gwiazd w obserwatoriach i Astrobazach województwa kujawsko-pomorskiego. - Odwiedzaj z nami historyczne miejsca, rozwiązuj gry terenowe, zdobywaj punkty i walcz o wyjątkowe nagrody! Śledź na bieżąco wydarzenia związane z astronomią na www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel - zachęca Agnieszka Kowalkowska, dyrektor Biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Takie są rekomendacje

Marszałek województwa Piotr Całbecki tak rekomenduje Kosmiczny Paszport Turystyczny: - Polecam zarówno mieszkańcom województwa, jak i turystom. To doskonała okazja, by poznać bliżej życie i działalność Mikołaja Kopernika w 550. rocznicę jego urodzin i przypomnieć, że Kujawy i Pomorze to Astroregion. Zgłębianie tajemnic kosmosu w naszym województwie nie jest domeną nielicznych. Dzięki Astrobazom „Kopernik” - profesjonalnie wyposażonym przyszkolnym obserwatoriom, dedykowanym nieprofesjonalnym entuzjastom astronomii - każdy ma szansę zostać odkrywcą kosmosu.

Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej powiedziała: - Kujawsko-Pomorskie Konstelacje Dobrych Miejsc nigdy nie świeciły tak jasno na turystycznej mapie kraju i Europy. Rocznica urodzin naszego astronoma to kotwica medialna Polskiej Organizacji Turystycznej w promocji krajowej i zagranicznej. Wybór tematyki tegorocznego Paszportu Turystycznego był oczywisty. To doskonały pretekst do promocji turystycznej marki naszego województwa. Zapraszam w Konstelacje dobrych miejsc i zachęcam do wspólnej zabawy z aplikacją paszportową.

