Koszykarki Energi nie sprawiły sensacji. Pszczółka Lublin wygrała w Toruniu

Choć torunianki grały w praktyce tylko z jedną zawodniczką zagraniczną (Adebayo, Saar rozwiązała kontrakt, a Scaife i Bennett zaistniały jedynie w protokole), momentami trzymały się całkiem nieźle. W 7. min. przegrywały tylko 17:20. Później lublinianki zdobyły z rzędu osiem punktów, ale w końcówce pierwszej kwarty udało się podopiecznym Emilii Lamparskiej nieco zniwelować straty.

W 14. minucie, po "trójce" Pszczolarskiej miejscowe doprowadziły nawet do remisu 34:34. Potem jednak zawodniczki gości, zdziwione takim obrotem sprawy, wzięły się do pracy i na efekty nie musieliśmy długo czekać. Zdobyły 12 punktów z rzędu i pokazały, kto tu rządzi. W połowie meczu wygrywały już 54:38 i do końca kontrolowały już sytuację. Ostatecznie lublinianki wygrały 93:69.

Kolejny mecz torunianki rozegrają w niedzielę. O godzinie 17 zmierzą się w Poznaniu z Eneą AZS-em Politechniką, z którą przegrały w pierwszym meczu u siebie 64:75 (na zdjęciu fragment tamtego spotkania).