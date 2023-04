Koszykarze KSK Ciech Noteć Inowrocław pokonali ekipę Pogoni Prudnik 84:75. Są już w półfinale rozgrywek play-off. Zdjęcia

Gospodarze w sobotniej rywalizacji zagrali mniej skuteczniej, co być może wynikało ze zmęczenia i presji z powodu stawki meczu. Na tym etapie rozgrywek walczy się do dwóch wygranych meczów. Zapewne rozgrywanie co kilka dni zawodów odbija się na zmęczeniu niektórych koszykarzy. Np. Tomasz Nowakowski w pierwszym spotkaniu z Notecią zdobył 29 punktów, grając przez pełne 40 min. Podobnie było w zawodach z Resovią Rzeszów. Tymczasem w Inowrocławiu grał nieskutecznie: w ciągu kilkunastu minut zaliczył tylko dwa punkty. Trener Noteci Hubert Mazur twierdzi, że jego podopieczni wolą grać w środy i soboty niż trenować. Potwierdza to stabilna forma Mikołaja Groda oraz poprawa skuteczności gry pod koniec sezonu Aleksandra Filipiaka i Mateusza Stawiaka.