Kremowy, delikatny, pyszny. Miód z maślanki to tylko dwa składniki, a smak powala na kolana! [30.06.2024 r.]

Maślanka – jak wykorzystać w kuchni?

Przepis na miód z maślanki

Przygotowanie:

Przygotuj garnek z grubym dnem, wlej do niego maślankę i wsyp cukier. Całość podgrzewaj do zagotowania, a następnie zmniejsz moc palnika i gotuj ok. 2 godziny, aż masa stanie się kremowa i brązowa. Gotowe! Miód maślankowy można spożywać od razu lub przełożyć do słoików i przechowywać w chłodnym, zaciemnionym miejscu.