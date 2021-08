Krew kierowcy, czyli o sprawie z Katowic z innej strony [komentuje Adam Willma] Adam Willma

Znicze na przystanku autobusowym w którym zginęła dziewczyna potracona przez autobus Marzena Bugala Polska Press

Często robi się wam niedobrze, kiedy macie iść do pracy? Pytam, bo co ostatnio spotykam znajomego, to jakby się umówili mówić chórem: psychopatyczny szef, idiotyczna biurokracji, śruba norm podkręcona do zerwania gwintu itp. Bezsilność, rezygnacja, niechęć. Niechęć nie do pracy, ale wobec tych, którzy powinni nadawać pracy sens.