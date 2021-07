Jak pęka kręgosłup? Roman Chrzanowski już cztery dekady wspomina tę chwilę

- Jeszcze wcześniej. Jaki to był dzień tygodnia?

- A wiesz, tego akurat nie pamiętam…

- Sprawdzę w komórce... 12 sierpnia 1983. Piątek.

- To by się zgadzało – Roman podciąga się na na uchwycie. Rękę ma sprawną, tylko w palcach częściowy niedowład. - Do pracy miałem na szóstą, więc wstałem o świcie. Po cichu, żeby nikogo nie budzić. Bo wtedy, oprócz rodziców, mieszkali tu jeszcze brat i siostra z rodziną. W każdym razie do pracy na Kluczykach miałem żabi skok. Pracowałem jako elektromonter, tego dnia robiliśmy przy obrotnicy. O 14.00 fajrant - wskoczyłem do domu, zjadłem coś, umyłem się i już leciałem przez most na dworzec. Plan był taki, że jedziemy ze znajomymi na Kamionki, nad jezioro. Ale już na dworcu uzgodniliśmy zmianę – że jednak zostaniemy w mieście i połazimy trochę po klubach. Piekiełko, Wodnik, Helios, gdzie będzie najciekawiej.