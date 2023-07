Ksiądz Mirosław K. skazany przez sąd w Bydgoszczy na trzy i pół roku więzienia. Będzie apelacja

Pierwsze niepokojące sygnały o księdzu

Po raz pierwszy doniesienia o przestępstwach na tle seksualnym, których miał się dopuszczać duchowny, pojawiły się w 2011 roku. Wtedy prokuratura umorzyła jednak śledztwo. Ksiądz był wtedy proboszczem w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe na bydgoskiej Osowej Górze. W 2013 roku trafił do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Miał również zadanie obsługiwać szpital miejski i hospicjum.

W tym czasie też do pełnomocnika kurii diecezji bydgoskiej zaczęły zgłaszać się osoby, które twierdziły, że w przeszłości były ofiarami księdza. Miał dopuszczać się czynów pedofilskich wobec kilku chłopców wieku poniżej 15 roku życia starszych. Miało to trwać od 2004 roku. Jednym z poszkodowanych był również były ministrant, który później, w roku 2020 skradł z kościoła Świętych Polskich Braci Męczenników na Wyżynach, między innymi kielich liturgiczny. Mężczyzna tłumaczył, że był to desperacki gest, by zwrócić uwagę na bezkarność duchownych.