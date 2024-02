Kto startuje w wyborach w Kujawsko-Pomorskiem? Przedstawiamy egzotyczne komitety

Do wyborów samorządowych zostało już niewiele ponad 40 dni, a mozaika kandydatów na prezydentów, wójtów i radnych w miejscowościach regionu robi się coraz ciekawsza. Jednym z pierwszych zaskoczeń było ogłoszenie startu na prezydenta Inowrocławia przez Bartosza Kownackiego, obecnego posła Suwerennej Polski.

Sołeczno-regionalne roszady

W ślady Kownackiego poszedł Przemysław Wipler, przed laty bohater incydentu z policją (w 2013 roku) w Warszawie, za co został nawet skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. To polityk wielu opcji - m.in. UPR, KORWiN, PiS, Polski Razem, a obecnie Konfederacji. Jesienią 2023 roku ten warszawski kandydat zdobył mandat posła startując z okręgu toruńskiego. Wykazywał nawet, że ma przodków związanych z regionem. Teraz jednak przed nim nowe wyzwanie, będzie kontrkandydatem Rafała Trzaskowskiego w boju o prezydenturę Warszawy.

O najważniejszą funkcję w tym mieście powalczy Kownacki z Ewą Koman, dotychczasową zastępczynią prezydenta i radną, startującą z komitetu Porozumienie Samorządowe i z Arkadiuszem Fajokiem, kandydatem niezależnym. Co łączy posła Kownackiego z Inowrocławiem? Cóż, już w 2011 roku, kiedy startował po raz pierwszy do Sejmu z okręgu bydgoskiego, bydgoszczanie zadawali sobie podobne pytanie. Warszawski polityk ugrupowania Zbigniewa Ziobry zdobył wtedy mandat, choć wcześniej bez powodzenia ubiegał się o niego, startując w stolicy.

Wojewoda wraca do Kruszwicy

Barw politycznych od lat nie zmienia za to Mikołaj Bogdanowicz (Prawo i Sprawiedliwość), były wojewoda kujawsko-pomorski za rządów Zjednoczonej Prawicy (chyba najdłużej, bo aż 8 lat piastujący ten urząd w Bydgoszczy). Wrócił do swojej rodzinnej Kruszwicy, gdzie po latach znów powalczy o stanowisko burmistrza.

Ciekawie sytuacja układa się we Włocławku. Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy zaakceptowała tam kandydaturę obecnego senatora Krzysztofa Kukuckiego w wyścigu o stanowisko prezydenta miasta. Włocławianin, obecnie również sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii stanie w szranki z obecnym prezydentem Markiem Wojtkowskim i radnym sejmiku województwa Rafałem Sobolewskim z PiS (wcześniej radnym Włocławka z ramienia PO).

Kandydat, który nie gryzie się w język

Kolorytu włocławskiej mozaice kandydatów dodaje Maciej Maciak z KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Maciak to między innymi twórca stacji telewizyjnej CW24. Na swoim profilu na FB prezentuje czasami treści kotrowersyjne, jak np. wpis kierowany do Ukraińców, który kończy stwierdzając, że po wojnie "Zachodni przemysł rozrywkowy będzie was potrzebował aby się rozerwać po stresach i nerwach". Zamieścił również nagranie, na którym widać sklejkę z wystąpień Adolfa Hitlera i Olafa Scholza, które podpisał: "Kto Scholzowi doradził ten styl wypowiedzi? Wpuszczony w kanał?"