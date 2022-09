Kujawsko-Pomorskie. Arriva będzie wozić pasażerów pociągów spalinowych. Co z elektrycznymi? [stanowisko Polregio]

Przetarg na obsługę kujawsko-pomorskich tras - od wprowadzenia nowego rozkładu jazdy PKP 13 grudnia 2022 r. do 2030 roku - został ogłoszony 4 maja br. i podzielono go na cztery pakiety.

Połączenia kolejowe. Na pewno pojedzie Arriva

Te dwie firmy chcą wozić pasażerów kolei na Kujawach i Pomorzu do 2030 roku

Pierwszy i drugi pakiet dotyczą linii zelektryfikowanych oraz zaplanowanego do elektryfikacji po roku 2025 odcinka trasy 208 w północnej części regionu. Do ich obsługi wystartowała firma Polregio. Z kolei trzeci i czwarty to linie niezelektryfikowane - tutaj chce nadal wozić pasażerów spółka Arriva i wszystko wskazuje, że tak pozostanie.

- Zderzyliśmy się z ogromnym wzrostem cen usług przewozowych. W przypadku Arrivy mówimy o 120 procentach więcej, a Polregio 140 procentach wporównaniu do tego, co mamy w umowach - podkreślała Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. - Oczywiście, jesteśmy świadomi wzrostu kosztów, więc podczas negocjacji z firmami, zaproponowaliśmy waloryzację stawek. Część przetargu już rozstrzygnęliśmy i na pewno podpiszemy umowę z Arrivą. Trwają zaś rozmowy z Polregio.