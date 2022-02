Kujawsko-Pomorskie firmy mają biznesy w Rosji i na Ukrainie. Tak wojna zmienia gospodarkę w regionie [komentarze]

- Płakać się chce - komentuje dla "Pomorskiej" Czesław Abramczyk, prezes bydgoskiej firmy Abramczyk (lider na rynku mrożonych ryb i owoców morza). - Sprowadzamy ryby z całego świata, m.in. z Rosji i staramy się mieć wszystko pod kontrolą. Oczywiście, obserwujemy, co obecnie dzieje za naszą wschodnią granicą. Dalszy nasz biznes tutaj zależy od sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Jednak w naszej firmie ważna jest dywersyfikacja, bo jeśli nie będzie można robić zakupów w Rosji to zostaje całą reszta świata, gdzie tylko są morza, czyli Ameryka, Pacyfik Północny, Atlantyk, Grenlandia i długo jeszcze by wymieniać. Mamy kontakty wszędzie. Z Ukrainą prowadzimy minimalne interesy, ale zatrudniamy obywateli tego kraju i bardzo nam ich żal. Przeżywają konflikt. Martwią się o bliskich.