Kujawsko-Pomorskie. Na zdjęciach widać już jesień, ale pogoda przypomni o lecie

Przed nami nieco ładniejsza niż w ostatnich dniach pogoda. Więcej słońca i cieplej. W przyrodzie coraz więcej wskazówek mówiących o tym, że nieuchronnie zbliża się jesień. Jej pierwsze ślady mieszkańcy regionu udokumentowali na Instagramie. Prognoza pogody na wrzesień 2020Już w weekend powinno przybywać rozpogodzeń. A co dalej? - Za sprawą układu wyżowego od poniedziałku do piątku dominować będzie pogodna aura - zapowiada bydgoski synoptyk, Bogdan Bąk. - Centrum wyżu będzie przemieszczać się na północ od Polski, więc w tych dniach temperatura w dzień będzie wahać się od 19°C do 22°C, w nocy możliwe będą jej spadki poniżej 10°C. Wróci do nas ciepłoKalendarzowe lato jeszcze trwa, a niebawem będziemy mogli to odczuć. - Następny weekend będzie wyraźnie cieplejszy, temperatura może przekroczyć w dzień 25°C - synoptyk podaje prognozę dla okolic Bydgoszczy. - Noce będą oczywiście też cieplejsze. Te warunki mogą korzystnie wpłynąć na rozwój grzybni, co z pewnością ucieszy grzybiarzy.

pixabay.com8499117