Stopień Siarzewo zapewni nam wodę, czy zafunduje problemy prawne i ekologiczne?

Rozmowa z prof. Zygmuntem Babińskim, hydrologiem z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Jak pan ocenia szanse na powstanie stopnia wodnego w Siarzewie, a przy okazji na rewitalizację głównych dróg wodnych w Polsce?

Jestem coraz bardziej sceptyczny. Za mojego życia to chyba nie nastąpi, ale jak zmiany klimatu jeszcze bardziej przyspieszą, gdy będzie już bardzo źle, wtedy rządzący w ekspresowym tempie zaczną realizować ten zamysł. Oczywiście powodem odraczania tak ważnych dla państwa i społeczeństwa decyzji jest twarda postawa ekologów, którzy nie tylko nie chcą budowy „Siarzewa”, ale także żądają rozebrania uruchomionej w roku 1970 zapory we Włocławku.

A jeśli faktycznie zapadłaby decyzja o rozebraniu tego stopnia wodnego, co takiego by się stało? Przecież rzeka wróciłaby do naturalnego biegu.

Nie można jej rozebrać, bo uwolnione zostałyby ogromne pokłady kumulujący się od dziesiątków lat toksycznych osadów. Tak zrobili z jedną ze swych tam wielkości włocławskiej Amerykanie i zanim osady zostały zebrane do utylizacji, pojawiła się fala wezbraniowa, która wymyła cały muł zatruwając położoną niżej dolinę rzeki, niszcząc życie biologiczne. To była katastrofa ekologiczna. To co powinniśmy zrobić, to zbudować drugą zaporę podpierającą wodą tę we Włocławku, a potem kolejne.

Prof. Zygmunt Babiński jest gorącym orędownikiem budowy stopnia wodnego na Wiśle na wysokości Siarzewa Marek Weckwerth

Jako jeden z argumentów wspierających budowę stopnia Siarzewo podaje pan konieczność ratowania… dna Wisły poniżej Włocławka. Chodzi o erozję, wymywanie piasku przez szybki nurt rzeki.

Właśnie pracuję nad tekstem o 50-leciu badań naukowych nad drogami wodnymi E40 i E70, i aż chce mi się płakać, że po wybudowaniu stopnia włocławskiego od razu nie rozpoczęto kolejnych inwestycji na Wiśle. Bo czas zaczął działać na niekorzyść środowiska - woda wymywała piasek, szybko niosąc go do Bałtyku. W efekcie erodowało dno. Dziś w Toruniu jest już obniżone o ponad pół metra i proces. Do około 2100 roku erozja sięgnie ujścia Wisły do morza. Na siarzewskim odcinku Wisły, a zatem znacznie powyżej Torunia, dno jest jeszcze mocniej zerodowane. Jeśli chcielibyśmy mieć czystą wodę w nowym zbiorniku, trzeba będzie nawieść mnóstwo piasku z Wisły powyżej Płocka.