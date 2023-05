Kujawsko-Pomorskie. Otwarto kolejne nowe miejsca obsługi pasażerów na S5. Tym razem w Grucznie Katarzyna Piojda

W Grucznie niedaleko Świecia po obu stronach S5 od 2 maja są czynne MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych GDDKiA

W Grucznie pod Świeciem na S5 zaczęły działać nowe "przystanki" dla podróżujących. To MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych. Znajdują się one po obu stronach tej drogi ekspresowej: to MOP Gruczno Wschód i MOP Gruczno Zachód.