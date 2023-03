Parchanie to wieś w pow. inowrocławskim, znana z tego, że w 1923 r. w tutejszym dworku zamieszkał gen. Władysław Sikorski. Opodal dworku wznosi kościół pw. św. Wojciecha, który kultywuje tradycję poprzednich, a pierwszy ufundowany przez biskupów kujawskich (rezydujących wtedy w Kruszwicy) miał stanąć ok. 1000 r. (sic!).Obecny kościół zbudowano w 1840 r. To konstrukcja szachulcowa. W 1900 r. dobudowano murowaną wieżę.

Marek Weckwerth