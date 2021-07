Kujawsko-Pomorskie. Prawie 10-krotnie więcej pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

Dane o zatrudnieniu opublikował właśnie Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że w latach 2015–2019 mieliśmy do czynienia z systematycznym wzrostem liczby wydawanych zezwoleń na pracę. Co prawda w ubiegłym roku ten przyrost został zahamowany (406,5 tys. zezwoleń na pracę - o 38,2 tys. mniej niż w 2019 r.), jednak w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat, odnotowaliśmy w całej Polsce przyrost o prawie 341 tys.

Ukraińcy i długo nic

Zezwolenia na pracę w 2020 roku wydano obywatelom 129 państw oraz 11 bezpaństwowcom. W zdecydowanej większości pozwolenia wydawane były obywatelom Ukrainy (prawie 73%). W województwie podkarpackim było to aż 85% zezwoleń. Z kolei w Podlaskiem udział Ukraińców wśród cudzoziemców był niższy niż 50%.

Drugą, co do wielkości nacją otrzymującą zezwolenia na pracę byli obywatele Białorusi (6,7%). Ci ostatni masowo zatrudniani byli województwach lubelskim (30,5% ogółu obcokrajowców) i podlaskim (28,6%).