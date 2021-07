Kujawsko-Pomorskie. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, którzy działali w grupie przestępczej włamującej się do bankomatów

Służby wciąż pracują nad sprawą włamań do bankomatów. Dowiedzieli się o usiłowaniu włamania do bankomatu, do którego doszło w nocy z 11 na 12 czerwca 2021r. w Barcinie. Jak wynika ze zgłoszenia, które przyjęli policjanci ze Żnina, uszkodzono obudowę bankomatu i przecięcia kabli oraz podłączenia do niego urządzenia typu black box.

Włamywacze do bankomatów wyspecjalizowani

Za jego pośrednictwem sprawcy przekazywali komendy wypłaty gotówki. Ta nietypowa metoda, wymagająca ogromnej wiedzy i umiejętności, wzbudziła zainteresowanie kryminalnych. Podobną metodę sprawcy wykorzystali w przynajmniej 7 podobnych włamaniach lub próbach włamań na terenie kilku województw.