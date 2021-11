Kwesta na cmentarzu we Włocławku w 2021 roku. Ile zebrano? [zdjęcia]

31 października i 1 listopad 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym przy al. Chopina we Włocławku trwała kwesta na rzecz ratowania historycznych nagrobków. Organizatorem zbiórki jest Komitet Społeczny Odnowy Historycznych Nagrobków we Włocławku. Do puszek zebrano ponad 12 tysięcy złotych. Najwięcej do swoich puszek zebrali: Tomasz Dziki - 2 233,89 zł oraz Jarosław Hupało - 1 903,26 zł.