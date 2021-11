Puszka Pandory w Hotelu Paradise. Z tymi pytaniami zmierzyła się Inga z Włocławka [zdjęcia]

Inga Bartnikowska z Włocławka w Hotelu Paradise szuka miłości i przygody

W niedzielę 17 października 2021 roku (emisja na playerze) do czwartej edycji Hotelu Paradise dołączyła Inga Bartnikowska. Obecnie mieszka w Gdańsku, ale pochodzi z Włocławka. Przypomnijmy, że Inga – po wejściu do programu – stworzyła parę z Łukaszem. Ale nową uczestniczką zainteresowany był także Przemek. To właśnie on wybrał Ingę na Rajskim Rozdaniu, ale krótko po tym zaczął bardziej angażować się w relację z Sarą, swoją poprzednią partnerką.