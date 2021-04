Łąka kwietna - tańsza i piękniejsza niż trawnik, nie musisz jej podlewać. Jak założyć stołówkę dla pszczół w ogrodzie?

„Stop Powodzi” – konsultacje społeczne we Włocławku

Do 22 czerwca trwać będą ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. We wtorek 13 kwietnia zdalne spotkania konsultacyjne zorganizowano we Włocławku. Pisemne uwagi i wnioski dotyczące planów przeciwdziałania powodziom wciąż można składać. Jak to zrobić?