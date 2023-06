Lekkoatletyczna reprezentacja Polski drużynowym wicemistrzem Europy!

– Taktycznie pobiegłam fajnie. Plan był taki żeby wyjść po trzech kołach na czoło. Widziałam, że Turczynka zaczęła prowadzić. Nie wiedziałam na jaką końcówkę są przygotowane dziewczyny, ale spojrzałam, że parę rywalek jest otejpowanych i oplastrowanych. Trochę mi wtedy emocje opadły, bo wcześniej się stresowałam, była presja. Na ostatnim okrążeniu poczułam doping kibiców i energię. To mnie poniosło – przyznała Konieczek.

– Dzisiaj byłam trochę przestraszona tym biegiem Byłam też ciekawa tych prędkości przy zmianach z mężczyznami. Chciałam żeby zmiana z Maksem była płynna, na dobrej prędkości. Widziałam, że on ledwo zipie, ale udało się. Dopiero drugi raz biegałam na drugiej zmianie. Poprzednio doświadczyłam tego w 2019 roku w Dosze na mistrzostwach świata – przyznała po starcie Anna Kiełbasińska.

Po świetnym, widowiskowym, finiszu Martyna Galant zajęła drugie miejsce w biegu na 1500 metrów osiągając czas 4:11.78. Polka uległa zaledwie o 0.01 sekundy Hiszpance Guerrero.

– Było za ciasno i było za mało miejsca do manewrów. Cały bieg walczyłam o tą pozycję. Fajnie się ułożyło na ostatniej prostej, ale Hiszpanka musiała zobaczyć, że biegnę od zewnętrznej i dlatego nie było kompletu punktów – powiedziała Polka.

Znakomicie spisał się w Chorzowie Albert Komański. Nasz sprinter po bardzo dobrym biegu zajął drugie miejsce uzyskując czas 20.50.

– Przede wszystkim chciałem pokonać Włocha. To był fajny bieg. Szczególnie druga część, bo wtedy zwykle odrabiam starty. Dziś jestem jednak też zadowolony z wirażu, bo rywale nie minęli mnie tak jak to zwykle bywa. Faktycznie poszedłem od początku swoje – przyznał sprinter Resovii Rzeszów, który oprócz 15. punktów do dorobku reprezentacji zdobył także srebro Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.