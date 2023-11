Leśnicy z naszego regionu szukają owadów. Dowiedzą się, czy wiosną zaatakują drzewa Marek Weckwerth

W lasach regionu trwa jesienne poszukiwanie pierwotnych szkodników sosny. Leśnicy chcą się dowiedzieć w jakiej kondycji są te drobne stworzenia. Tak dowiedzą się, czy wiosną nie zagrożą drzewom RDLP w Toruniu Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Pierwsze przymrozki to sygnał dla owadów, by schować się przed nadchodzącą zimą. Dla leśników jest to doskonały czas, aby sprawdzić ich liczebność i zdrowie. Tak dowiadują się czy wiosną mogą zagrozić drzewom.