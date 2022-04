Lubień Kujawski pozostał bez gazu. To efekt sankcji nałożonych na firmę Novatek Green Energy

Lubień Kujawski dopiero od niedawna ma sieć gazową. Gazyfikacją miasta oraz miejscowści Kaliska, a konkretnie działek na dawnym lotnisku, czyli w strefie przemysłowej zajęła się firma Novatek Polska. Spółka ta to największy rosyjski producent gazu ziemnego i drugi, co do wielkości w ogólnej produkcji gazu po holdingu Gazprom. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1994 roku i było pierwotnie znane jako Novafininvest.