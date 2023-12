"My Polacy też mamy swoją Notre-Dame - to wigilia"

"Po pożarze Notre-Dame płakała cała laicka Francja i po pięciu latach Francja podniosła ją z pożogi - My, Polacy, też mamy swoją Notre-Dame. Jest nią właśnie Wigilia - dusza polskiego społeczeństwa. Sensem jej trwania nie są świecidełka czy wigilie Wi-Fi, a serdeczny, szczery uścisk patrzących sobie w oczy ludzi, często zagubionych, zmęczonych i bezradnych. Nie zawsze jest to łatwe, ale innej Wigilii nie będzie! Na tym wigilijnym stole, malutką cząstką naszej tradycji jest karp.

"Wdrażamy Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej - przepisy chronia dobrostan ryb"

"Większość ryb trafi na nasze stoły w krótkim łańcuch dostaw, odradzającym się i w Polsce, i w Europie systemie sprzedaży bezpośredniej, gwarantujący najwyższą jakość oferowanych ryb. Liczne badania opinii publicznej potwierdzają, że taki kierunek dystrybucji świątecznych karpi jest przez zdecydowaną większość konsumentów oczekiwany i akceptowany. Podczas tej sprzedaży (na bazarach, w sklepach i w obiektach hodowlanych) naszym priorytetem jest dbałość o dobrostan ryb, zgodnie z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii. Profesjonalną sprzedażą ryb zajmują się racownicy przeszkoleni przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Preferujemy taką formę sprzedaży detalicznej, aby żywe ryby nie były przenoszone przez klientów bez wody. Ważne jest też, że od ośmiu lat wdrażamy Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej. Organizacje rybackie co rok wydają dziesiątki tysięcy egzemplarzy informatorów „ABC Sprzedaży Karpi”, które zawierają wszystkie niezbędne informacje potrzebne podczas sprzedaży ryb, kierowane tak do sprzedających, jak i nabywców karpi oraz ich konsumentów. Profesjonalne punkty sprzedaży detalicznej ryb są kontrolowane przez państwowe służby weterynaryjne i sanitarne. Z satysfakcją można stwierdzić, że te liczone w tysiącach punkty na ogół spełniają stawiane im wymagania. Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy w pełni zabezpieczają dobrostan ryb, a ich zmiany mogą doprowadzić do zaniku tradycyjnych form sprzedaży detalicznej karpi, a w konsekwencji do zaniechania ich hodowli i utraty cennych przyrodniczo stawów, tej prawdziwej chluby polskiej akwakultury".