Łukasz Schreiber zapowiada Bydgoski Bon Żłobkowy. Rodzice mieliby dostawać 500 zł miesięcznie

Jeśli dzieci nie dostaną się do publicznego żłobka, to dostaną Bydgoski Bon Żłobkowy. Oto propozycja, jaką w sobotę, 2 marca 2024, przedstawił podczas konferencji w Bydgoszczy Łukasz Schreiber, kandydat na prezydenta Bydgoszczy. To rozwiązanie dla młodych rodziców, a dotyczące dostania się ich dzieci do żłobka.

- Chcemy, aby te osoby, które posiadają Kartę Bydgoszczanina, które właśnie mają dzieci w tym wieku i nie otrzymają możliwości, żeby znaleźć miejsce w żłobku publicznym, pomimo spełniania kryteriów, otrzymały ten bon w wysokości maksymalnej 500 złotych po to, żeby móc trafić chociażby do prywatnego żłobka - zapowiada poseł Schreiber. - Liczymy, że dzięki temu powstanie więcej placówek i uda nam się ten problem rozwiązać, wyrównać szanse i sprawić, żeby wszystkie dzieci mogły się poczuć tak samo.

Wypowiadała się także m.in. mieszkanka Czyżkówka, pani Iza, której towarzyszyła córeczka Zuzanna. Poruszyła temat braku żłobka na jej osiedlu. Wg niej traci się, od 60 do nawet 90 minut na to, żeby rodzice dowieźli dzieci do żłobków w centrum miasta, więc ten żłobek jest potrzebny.