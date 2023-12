Ma być śledztwo w sprawie zalania reliktów kompleksu św. Ducha w Toruniu

Wypadek w powiecie mogileńskim. Matka i syn zabrani śmigłowcem do szpitala

Doniesienie w tej sprawie złożył w połowie listopada Piotr Marach, jeden z toruńskich społeczników. Domaga się on sprawdzenia, czy doszło m. in. do złamania zapisów ustawy o ochronie zabytków oraz przekroczenia uprawień przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, miejskiego konserwatora zabytków, a także wiceprezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza oraz Sławomira Wiśniewskiego, dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia.

Źródło: PAP

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: