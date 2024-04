Maciej Puchała to nowy wójt gminy Płużnica. Co o nim wiemy?

Maciej Puchała wygrał drugą turę wyborów na wójta Płużnicy

Maciej Puchała to 52-latek z Józefkowa. Na wójta gminy Płużnica kandydował z Komitetu Wyborczego Wyborców "Nowa Gmina".

W pierwszej turze wyborów otrzymał 673 głosy (32,89 proc.) Natomiast w drugiej turze otrzymał 979 głosów (50,44 proc.) i to właśnie on będzie nowym wójtem gminy Płużnica. Wygląda na to, że Puchała skutecznie przejął elektorat Marka Błaszkiewicza, który odpadł po pierwszej turze wyborów.