Maciej Zieliński: - Teraz chcemy obronić mistrzostwo dla Pomorzanina Toruń

To był finał rozegrany zgodnie z planem? Szczerze mówiąc, nawet już niezbyt dokładnie pamiętam ten mecz, tak wielkie były emocje. Wygraliśmy, jesteśmy mistrzami Polski i teraz czas na świętowanie. Przede wszystkim dziękuję kibicom za wsparcie i doping, to było coś pięknego na trybunach. Chciałbym, aby taka atmosfera była na każdym naszym meczu.

Było 2:0, ale potem padł gol z karnego dla Grunwaldu i emocje do końca. W hokeju zawsze trzeba grać do końca, a sytuacja na boisku może odmienić się w kilka sekund. Dostaliśmy nauczkę w półfinale ze Stellą Gniezno, gdy prowadziliśmy na wyjeździe 3:0, a potem przegraliśmy mecz 3:4 z osiem minut. W Toruniu też długo był remis i dopiero w końcówce odjechaliśmy rywalom. Finał to jeden mecz, na boisku obie drużyny prezentowały wysoki poziom i każdy błąd mógł zostać wykorzystamy.

Jak świętowaliście sukces?

Przy grillu z rodziną i dziećmi. Taki jest od lat charakter naszego klubu.

Ukończył pan grę "hokej na trawie": wszystkie możliwe do zdobycia złote medale w roli zawodnika i trenera wiszą w domu.

Każdy z tych medali wspominam z wielkim sentymentem. Dziewięć lat temu zdobyłem mistrzostwo Polski na trawie jako hokeista, potem było złoto w hali w Bydgoszczy, jako trener też miałem szczęście do prowadzenia świetnych zespołów. Teraz kółko się zamyka, mam na szyi cztery złote krążki, o których marzyłem od początku kariery.

No dobrze, to co dalej? Będzie motywacja do dalszej pracy w hokeju?

Pewnie, że tak, w sporcie zawsze jest coś następnego do zdobycia. Mówi się, że zawsze łatwiej wejść na szczyt niż się na nim utrzymać. Więc teraz chcielibyśmy po raz pierwszy w historii klubu obronić mistrzostwo na trawie i już nie mogę się następnego sezonu doczekać.