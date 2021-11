Maliszewska kończy Puchar Świata na 500 metrów na trzecim miejscu. W niedzielę bieg o Pekin polskiej sztafety!

Z punktu widzenia kwalifikacji olimpijskich, w sobotę dla polskiej ekipy najważniejszy był start w półfinale sztafet. Awans do finału A gwarantowałby już dziś Polkom miejsce w Pekinie. Jadące w składzie Natalia Maliszewska, Kamila Stormowska, Nikola Mazur i Gabriela Topolska biało-czerwone nie dały rady jednak wyprzedzić Kanadyjek, Koreanek i Rosjanek i przyjechały do mety na czwartej pozycji. To oznacza, że w niedzielnym finale B, by awansować na igrzyska, muszą zająć minimum trzecie miejsce.

– Ciągle jesteśmy w grze, jeszcze mamy tę szansę, a ja czuję, że jestem na tyle silna, by doprowadzić naszą drużynę do tego momentu, w którym będziemy się cieszyły razem z tego, że się zakwalifikujemy na igrzyska. Wiem oczywiście, że w naszej dyscyplinie dużo może się zdarzyć – dodała Maliszewska.

O ile piątek był dla biało-czerwonych cudownym dniem w Dordrechcie, o tyle w sobotę nasi reprezentanci mieli gorsze humory. Zwłaszcza Maliszewska, która w półfinale na dystansie 1500 metrów otrzymała od sędziów karę, a na 500 metrów walcząc o awans do finału A przewróciła się i została sklasyfikowana na dziewiątej pozycji.