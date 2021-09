Malutki Olek ze Świecia ma rzadką wadę serca. Rodzice proszą o pomoc

- Martwił mnie jego ciężki oddech, jednak nikt inny nie zauważył niczego niepokojącego. Dopiero lekarz, który badał go dzień po narodzinach, od razu wiedział, że nad Olkiem czyha niebezpieczeństwo. Jego kolor skóry mówił wszystko. Usłyszeliśmy, że podejrzewają u Olusia ciężką wadę serduszka. Lekarze zdecydowali o szybkim przetransportowaniu go do innego szpitala, gdzie spędził kilka godzin, a później do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To wszystko działo się tak szybko, a nasz świat z minuty na minutę walił się bardziej – wspomina pani Marta, mama Aleksandra.

Chłopiec przeszedł szereg badań. Wykryto u niego HLHS - zespół niedorozwoju lewej części serca. Już w siódmej dobie życia Aleksander przeszedł operację ratującą jego życie. - W czasie operacji doszło do komplikacji. Synek stracił parametry życiowe. Niekończące się chwile grozy. Na szczęście udało się przywrócić oddech i Olek jest cały czas z nami - wspominają rodzice Olka.