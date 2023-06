Mały i duży ZUS dla firm 2024. Firmy czekają podwyżki! Znamy dokładne kwoty Agnieszka Domka-Rybka

W 2024 roku składki ZUS dla firm wyniosą 1594,19 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W 2023 roku to 1418,48 zł, czyli będzie wzrost o 175,70 zł miesięcznie. Andrzej Szozda/Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2024 r., przeciętne wynagrodzenie prognozowane jest na poziomie 7794 zł. Oznaczałoby to wzrost aż o 12,4% w stosunku rok do roku. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm.