Mamy unikatowe zdjęcia z pożaru spichrzów nad Brdą w lutym 1960 roku. "Był taki mróz, że migawki aparatów zamarzały"

Spichrze wrosły w krajobraz grodu nad Brdą, bo inaczej - po prostu - być nie mogło! Bydgoszcz zawsze odgrywała ogro­m­ną rolę w handlu. Na dobrą sprawę, to w Polsce północnej, większe znaczenie spełniał tylko Gdańsk.

Do handlu bydgoszczanie by­li doskonale przygotowani. Mieli ogromne przedsiębiorstwa handlowe i spedycyjne. A trzeba dodać, że transport wówczas opierał się na wodzie. Szczególnie e­ksploatowana była Brda, Wisła, a później również Kanał Bydgoski. Towarem najczęściej przewożonym było zboże. Do je­go przechowywania zbudowano o­gromne spichrze usytuowane tuż nad rzeką. Ale nie tylko zboże trafiało do spichlerzy. W okresie międzywojennym spichlerz przy ul. Grodzkiej 11 należał do Leona Urbanowskiego, któ­ry sprzedawał ryby.

Co ciekawe, w latach dwudziestych i trzydziestych w jednym ze spichrzów podobno prze­chowywano rekwizyty z pobliskiego Teatru Miejskiego.