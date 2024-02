- Mamy w Grudziądzu problem z tzw. "pokazami". Uważajcie! - ostrzega Przemysław Decker, Miejski Rzecznik Konsumentów

- Ostatnio zgłosił się do mnie senior, który po pokazie w jednym z grudziądzkich hoteli przyniósł do domu sprzęt - m.in. odkurzacz, ozonatory - warty rzekomo 60 tys. zł. Pan żadnej gotówki nie zapłacił, ale pamięta, że coś podpisał, więc najprawdopodobniej jakąś umowę kredytową. Jej kopii jednak nie dostał, więc nie wie nawet gdzie się zwrócić, aby od umowy odstąpić - opowiada Decker. Zapewnia, że zajmuje się tą sprawą, aby pomóc seniorowi.

- Chcę zaapelować do mieszkańców Grudziądza, żeby z dużą ostrożnością i daleko idącym sceptycyzmem podchodzili do takich pokazów. Najlepiej na takie wydarzenia nie chodzić, bo często można zawrzeć na nich skrajnie niekorzystne umowy, od których bardzo trudno jest odstąpić - przekonuje Przemysław Decker. Kieruje też apel do przedsiębiorców: - Chciałbym też poprosić właścicieli lokali, w których takie pokazy się odbywają, aby zastanowili się komu wynajmują pomieszczenia i czy warto. Przecież można bardzo łatwo sprawdzić te firmy: wystarczy wpisać w Google ich nazwę i wyświetlają się opinie na ich temat.