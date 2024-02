Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz: - Nie widzę protestów ludzi: „dlaczego spalacie węgiel”? A powinny być!

Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz: - Spalanie węgla to najgorsza technologia. My się trujemy codziennie. I tolerujemy to. Nie widzę protestów ludzi: „dlaczego spalacie węgiel”? A powinny być. Codziennie tam się powinni przykuwać ludzie i żądać zakazu palenia węglem.

Choć planowana budowa spalarni RDF-u, na terenie OPEC-u wywołuje wiele emocji, to podczas spotkania na jej temat rozmawiano rzeczowo. Na pytania mieszkańców odpowiadali fachowcy.

Pomysł budowy spalarni RDF w Grudziądzu budzi wiele obaw

Przypomnijmy: OPEC Grudziądz, zamierza na terenie przy ul. Budowlanych wybudować instalację spalania RDF - paliwa, które ze śmieci zebranych w Grudziądzu produkowane jest na wysypisku w Zakurzewie prowadzonym przez „Wodociągi”. Spalarnia ma powstać do 2027 r. Korzyści z tego ma mieć OPEC, bo będzie dysponował tanim, dostępnym na miejscu paliwem, „Wodociągi”, bo pozbędą się RDF-u (obecnie za jego utylizację muszą płacić) i mieszkańcy, bo będą mieli niższe ceny ciepła oraz wywozu odpadów. Na ten temat pisaliśmy: "Nie chcemy niczego ukrywać". OPEC Grudziądz wraca do projektu budowy spalarni RDF na ul. Budowlanych Planowana inwestycja budzi sporo wątpliwości mieszkańców. Mimo to, na środowe spotkanie, podczas którego można było zadać pytania przyszło tylko nieco ponad 20 osób. Za to rozmawiano merytorycznie. O co pytano?

Z czego będzie produkowane paliwo?

Przemysław Moczyński, kierownik projektu budowy spalarni i laboratorium OPEC-u wyjaśniał: - Ze zmieszanych odpadów komunalnych. Odpad najpierw trafi do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, gdzie będzie segregowany, a to, co nie może zostać poddane recyklingowi, zostanie przerobione na RDF. Z tony śmieci powstanie ok. 300-400 kg RDF-u.

Czy planowane jest komercyjne spalanie RDF-u, przywożonego z innych miast?

- Nie planujemy komercyjnego spalania odpadów spoza Grudziądza. Ta instalacja jest „szyta” na miarę Grudziądza - mówił Przemysław Moczyński.

Mieszkając przy OPEC-u w nocy słyszymy hałasy: pracę maszyn, samochodów podczas dostaw opału. Czy spalarnia spowoduje dodatkowy hałas?

- Dotychczasowe wieloletnie pomiary hałasu nie wykazały przekroczeń norm ani w nocy, ani w dzień - mówiła Martyna Balcerowska, kierownik działu ochrony środowiska OPEC. Dodała, że na wschodniej granicy terenu spółki zostanie wybudowany ekran dźwiękochłonny. Zapewniła: - Transporty paliwa do spalarni będą się odbywały wyłączenie w porze dziennej. Po zakończeniu inwestycji będziemy zobowiązani do wykonania pomiarów hałasu.

Czy były prowadzone badania oddziaływania takich spalarni na środowisko, na zdrowie mieszkańców?

- Takie badania są niezwykle skomplikowane. Trudno udowodnić czy ktoś zachorował na raka bo palił 40 papierosów dziennie, czy dlatego, że mieszkał przy spalarni - mówił dr inż. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu występujący jako ekspert. I dodał: - Nie ma nigdzie wiarygodnych wyników badań, które pokazałyby, że spalarnia odpadów spełniająca bardzo wyśrubowane standardy emisyjne wpływa negatywnie na zdrowie społeczeństwa. Trzeba pamiętać, że normy dla takich spalarni są o niebo ostrzejsze niż normy dopuszczające spalanie węgla.

W razie awarii, jakie jest zagrożenie dla ludności mieszkającej w pobliżu?

Aleksander Sobolewski: - Taka instalacja jak macie państwo mieć, posiada automatyczne zabezpieczenia, które np. jeżeli przekraczamy standard emisyjny, automatycznie - bez działania operatora - odcinają dopływ paliwa, czyli spalarnia nie może pracować nie spełniając standardów. Układy automatyczne dzisiaj działają szybciej i bardziej niezawodnie od człowieka. W takich obiektach wszystko jest robione tak, aby było jak najbardziej niezawodne. Ale czy jesteśmy w stanie wyeliminować technicznie wszelkie możliwe zagrożenia? Nigdy. Nie da się wyeliminować wszystkich zagrożeń. Robimy jednak wszystko, aby zapobiec jakiejkolwiek awarii.

Czy jest brana pod uwagę inna lokalizacja? Ta na os. Lotnisko jest” słaba”.

Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz: - Nie jest brana pod uwagę inna lokalizacja. Decyzja środowiskowa wydawana jest na jedną konkretną lokalizację. Mamy sieć ciepłowniczą budowaną przez dziesięciolecia i to jej hydraulika wskazuje miejsce, w którym taki obiekt musi być wybudowany. Gdybyśmy chcieli wybudować taki obiekt w innej lokalizacji, to wydatki na tę inwestycję można by wymnożyć razy 2, jak nie razy 3. To jest po prostu nierealne.

A jeśli mieszkańcy nie zgodzą się na tę inwestycję?

- Ostatnią rzeczą, którą sobie wyobrażamy, to uszczęśliwiać kogoś na siłę. Wydaje nam się, że powinniście państwo patrzeć na alternatywy: czy są, czy ich nie ma - mówił Marek Dec. I przekonywał, że spalanie RDF-u musi spełniać zdecydowanie bardziej restrykcyjne normy, niż spalanie węgla, które w ciepłowni przy ul. Budowlanych prowadzone jest przecież od wielu lat.

- Spalanie węgla to najgorsza technologia. My się trujemy codziennie. I tolerujemy to. Nie widzę protestów ludzi: „dlaczego spalacie węgiel”? A powinny być. Codziennie tam się powinni przykuwać ludzie i żądać zakazu palenia węglem. Nikt tego nie robi. My proponujemy państwu zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Ale nie jest idealne, jak każde inne, bo nie ma idealnych rozwiązań - mówił Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz.

Skąd mieszkańcy mają czerpać wiedzę o inwestycji?

Marek Jopp, rzecznik OPECu: - Informowanie mieszkańców o tej inwestycji jest dla nas priorytetem. Informacji zasięgnąć można na stronie internetowej www.itpodlagrudziadza.pl także na specjalnym profilu na Facebooku, gdzie można też zadawać pytania. Natomiast konsultacje społeczne dotyczące tej inwestycji będą trwały do 25 marca. Do tego czasu z całą dokumentacją zapoznać się można w urzędzie miasta. My nie mamy nic do ukrycia.

